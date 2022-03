Guardare avanti. In casa Pomigliano vogliono mettersi subito alle spalle l’inaspettata sconfitta con il Verona, già retrocesso in serie B. Qualcosa non ha funzionato. «La grinta e la determinazione che le ragazze hanno messo nella partita contro l’Inter è purtroppo mancata con le scaligere», spiega il tecnico Manuela Tesse.

Un ko certamente inatteso e piani da rivedere. «Difficile parlare di sottovalutazione dell’avversario, perché questo campionato ci ha dimostrato che tutte le squadre sono organizzate. Forse, però, abbiamo sbagliato inconsciamente atteggiamento e sicuramente non abbiamo avuto la carica giusta», ammette l’allenatrice di Sassari. Anche nel calcio contano statistiche e prevale la legge dei grandi numeri: prima o poi il Verona doveva vincere la sua prima in A ed è accaduto contro le pantere.

«Nonostante la retrocessione, il Verona aveva saldo un obiettivo, quello di vincere la prima gara, ed è per questo che nella settimana di preparazione mi aspettavo che fosse agguerrito: ha giocato la partita che avremmo dovuto fare noi», rileva Tesse. Alla luce dei risultati domenicali della 18esima giornata (stop Napoli femminile e Fiorentina), il discorso salvezza è vivo più che mai nelle retrovie. «Sinceramente mi aspettavo questi risultati e prima della gara avevo paura anche del nostro». Sampdoria di misura (1-0) e Milan vincente sull’ex Valentina Giacinti (2-0).

Questione di mentalità e di stress. «La donna vive la sfida con più pressione psicologica, noi potevamo avere una grande chance per allungare e non l'abbiamo fatto». Occasione mancata. «Le nostre antagoniste, consapevoli del nostro risultato, hanno avuto la possibilità di avvicinarsi e non ci sono riuscite. La lotta salvezza è aperta più che mai», osserva fiduciosa Tesse.

In classifica il Pomigliano ha un margine di 4 punti di vantaggio sul Napoli. «Il divario non basterà. Dobbiamo pensare partita dopo partita», argomenta il tecnico granata, desiderosa di voltare pagina. «Sabato 2 aprile (ore 12.30) giocheremo al Gobbato contro il Sassuolo. Vivremo il 19esimo turno come se fosse la partita della vita, in primis per dimenticare la brutta figura fatta a Verona», conclude Tesse.