Espulsioni segnanti. Rosso per capitan Lorenzo Insigne alla Scala del calcio, doppio giallo per Leandro Chimanguinho a Matera. Quando le decisioni arbitrali condizionano e indirizzano le gare verso lidi imprevisti. «C’è poco da dire, andiamo avanti», lascia trapelare così il suo disappunto Andrea Centonze. Quasi a glissare l’inconveniente accaduto. «Rode davvero. Abbiamo ricevuto insulti tutto il tempo. L’esperienza non è mai troppa», prosegue il tecnico gialloblu. «Abbiamo fatto una buona gara fino all’espulsione di Leandro, poi siamo rimasti solo con due rotazioni. I ragazzi erano stanchi. E poi quando pensi di aver subito un torto grave, è difficile reagire».

