Patto di fedeltà. Quarta stagione in gialloblù, in quattro categorie diverse. Rinnova la sua solida unione con il. In comune con il pugile, bronzo alle2008, e del taekwondoka, argento ine bronzo a2012, luogo e anno di nascita:, 1983.Ripartenza. «E' una sensazione bellissima, il giusto coronamento per quanto fatto in questi anni», ammette il vicecapitano, che indossa la maglia numero 7. Sfida esaltante all’orizzonte. «La prossima stagione sarà un po' come gettare il cuore oltre l'ostacolo, non vedo l'ora di iniziare», spiega fiducioso il laterale. «E’ un orgoglio enorme essere parte di questo club: mi sento in famiglia».Salto in A. Il passo è ormai prossimo. «Daremo fastidio, proveremo a metterci in luce», Borriello chiarisce le ambizioni del Real San Giuseppe. Agente immobiliare di, sa bene come si conducono le trattative di mercato. Pazienza ne ha tanta, per piazzare il colpo giusto nella vita e sul parquet.Trafila. Scalata graduale, step by step, dalla, passando necessariamente dalla, salutando la, verso l’approdo più impegnativo. Due tornei vinti, altrettante edizioni della(gennaio 2018 in C1 e 2019 in B). Ex del, ha graffiato i, segnando il gol decisivo, al terzo turno, il 16 gennaio 2018 ai tempi supplementari. Grazie a quella marcatura il Real San Giuseppe si qualificò allae vinse il trofeo a marzo.Biennio nel team del presidente(2015/2016 e 2016/2017). Il resto della storia in maglia gialloblù.Longevità come sensazione bellissima. «Insieme abbiamo fatto una cavalcata incredibile, dalla C1 alla serie A ed Alessandro se l'è meritato sul campo il massimo campionato nazionale», puntualizza il presidentecapitano, Borriello (nella foto di Francesco Sollo) il suo vice. «Sono veramente ragazzi come pochi nella vita e sono fiero che indossino i nostri colori», conclude soddisfatto il patron del RSG.