Montagne russe. Di felicità e di classifica. La dedica originale, alzando la maglia numero 17, e un bacio. E poi l’abbraccio vigoroso dell’intera panchina. Tre gol pesanti in campionato, uno griffato contro l’Inter e la doppietta realizzata ai danni dell’Hellas Verona. C’è sempre la firma di super Marija Banusic e il Pomigliano vola.

«Il club mi ha proposto un progetto interessante, ed eccomi qua», racconta l’attaccante svedese. Chelsea e Montpellier prima di approdare all’ombra del Vesuvio. «In ogni paese in cui ho vissuto e in ogni squadra in cui ho giocato, ho sempre appreso e sono cresciuta. Sono state esperienze di inestimabile valore, sia in negativo che negativa», osserva la 26enne di Uppsala. Top scorer, match winner e protagonista indiscussa allo stadio Ugo Gobbato contro le venete. «La partita è andata bene, perché abbiamo apportato le giuste migliorie. Ogni incontro è diverso e ci sono diversi aspetti da analizzare: strategia da adottare e il minor numero di errori da commettere. Abbiamo fatto meglio delle scaligere e abbiamo vinto, lavorando sulla qualità del nostro gioco. Sono pronta a dare il mio contributo nella prossima gara», assicura.

Domenica 7 novembre (ore 12.30) allo stadio Enzo Ricci sfida d’alta quota con il Sassuolo, secondo in classifica alle spalle della Juventus, artefice di sei vittorie consecutive e una sola sconfitta con la Roma. «Spero sia un confronto avvincente e un vero spettacolo. Ci siamo preparati tutta la settimana e seguiremo i piani tattici studiati da mister Domenico Panico», asserisce Marija.

Non si pongono limiti le pantere. «Tutto dipende da noi, dal gruppo, dal potenziale, dall’esperienza e dalla gioia di vivere, abbinate alla professionalità e alla competenza dello staff», avverte Banusic, punto di riferimento della compagine granata. Dalla Svezia in Campania. «Non sono cambiata, sempre con lo stesso sogno di giocare a calcio da quando avevo 11 anni: è un privilegio ed un valore aggiunto giocare in Italia, soprattutto in una città come Napoli, che adoro», conclude super Banusic (nelle foto di Nicola Velotti). Dalle sue giocate passa il destino del Pomigliano.