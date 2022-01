Una portoghese per il Pomigliano: ecco Catarina Realista Ferreira

«Stiamo preparando la gara con la Juventus». Riparte la serie A domenica 16 gennaio (ore 14.30). Allo stadio Ugo Gobbato arriva l’imbattuta capolista, capitanata da Sara Gama, reduce dalla vittoria in rimonta (2-1) contro il Milan di Maurizio Ganz. Per le bianconere terza Supercoppa italiana messa in bacheca. Il tecnico Domenico Panico avrà a disposizione per il big match due nuovi elementi: l’australiana Ella Mastrantonio (numero 4), sostituta naturale di Giulia Ferrandi, accasatasi alla Lazio, e la portoghese Catarina Realista Ferreira (maglia 14).

«La squadra si sta allenando bene», spiega l’allenatore del Pomigliano in vista della 12esima giornata, la prima di ritorno. Le pantere hanno chiuso in maniera sorprendente il 2021, totalizzando 13 punti. Non male il ruolino di marcia per la neopromossa campana. «Ferreira ci darà una grossa mano», ravvisa sicuro il coach granata. «E’ una centrocampista di sostanza e di esperienza internazionale, dimostra carattere e temperamento», osserva Panico.

Esperienza in neroverde. Portoghese classe 1995, Catarina arriva dal Sassuolo con la formula del prestito. «Sono felice di giocare nel Pomigliano, tutte vorrebbero essere qui», ammette la calciatrice lusitana. L’entusiasmo non manca. «Aiuterò la squadra a raggiungere l’obiettivo salvezza», confida convinta.

Accolta da capitan Deborah Salvatori Rinaldi, si è subito integrata nel club presieduto da Raffaele Pipola. «La serie A è molto competitiva, non è possibile pronosticare chi vince la partita alla vigilia. Ogni gara è una battaglia e bisogna dare il 100% dell’impegno», conclude l’ex Åland United, compagine che milita in Kansallinen Liiga, il massimo campionato finlandese, dove ha collezionato anche due presenze in Champions League.