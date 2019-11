La conferenza è fissata per le 15. ​Jorge Lorenzo annuncerà il suo ritiro dalla MotoGp. L'appuntamento è fissato al Ricardo Tormo di Valencia dove domenica si correrà l'ultimo gran premio della stagione. Classe 1987, il campione di Palma di Maiorca, oggi pilota della Honda, in carriera ha conquistato 5 titoli mondiali tra 250 (2006 e 2007) e MotoGp (2010, 2012 e 2015) in 17 anni di attività. Lorenzo, che ha corso con Derbi, Aprilia, Yamaha, Ducati e Honda, ha conquistato 68 vittorie e 152 podi. Ultimo aggiornamento: 13:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA