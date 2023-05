Canottieri Napoli-Torino, semifinale playoff alla Scandone

Dal Maradona alla Scandone. Hanno preso parte al grande spettacolo domenicale contro l’Inter di Simone Inzaghi, finalista di Champions League. Hanno tifato per capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni e non sono mancate le foto di rito, indicando rigorosamente il numero 3. Come i gol messi a segno dal Napoli di Luciano Spalletti, come il terzo scudetto adagiato in bacheca di recente.

Di ritorno in treno dalla trasferta piemontese capitan Biagio Borrelli, Geremia Massa, Vincenzo Tozzi e Francesco Altomare, dopo la seduta di scarico voluta da Enzo Massa, si sono riversati nell’arena di Fuorigrotta.

Ed ora puntano a riscattare il 10-8 contro la Reale Mutua Torino 81 Iren. «Dopo la buona prestazione all’andata,- anche se il risultato non è stato pari alle attese-, abbiamo grande voglia di ribaltare l’esito di sabato scorso e andare a gara 3 nuovamente alla Monumentale con piglio naturalmente diverso», dice il centroboa di Ponticelli.

Da qui il videomessaggio sulla terrazza del Molosiglio, con sfondo Capri, per invitare la Città di Napoli a tifare per i giallorossi nell’impianto di Fuorigrotta.

Un appello rivolto a tutti per affollare domani sera le gradinate della Scandone (ore 20). In palio c’è un pezzo importante della stagione. «Dobbiamo condurre le operazioni e non inseguire gli avversari di turno», avverte il pallanuotista classe 1996.

«Come da tradizione, alla Scandone abbiamo sempre disputato ottime partite anche negli anni recenti e solo in rare occasioni non siamo riusciti ad imporci», ricorda il leader napoletano. «Proveremo ad allungare la serie playoff», assicura Biagio Borrelli. «Ci auguriamo di avere dalla nostra parte il sostegno di un grande pubblico», conclude la calottina numero 11.