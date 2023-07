Rari Nantes Salerno, saluta Umberto Esposito dopo tre anni

Il giallorosso nel cuore. E’ tempo di saluti in casa Rari Nantes Salerno. Dopo tre anni intensi è il momento di separarsi. Umberto Esposito non giocherà più con capitan Michele Luongo e compagni. Il difensore napoletano ha fatto la sua scelta.

Tre come la calottina. «Alla Rari mi hanno accolto fin da subito delle persone meravigliose ed ho instaurato con tutti un ottimo rapporto», spiega il classe 1995. «Ringrazio dirigenti, staff e giocatori per aver creduto in me e per le bellissime esperienze che mi hanno permesso di vivere», dice il capitano del Settebello universitario, medaglia d’oro alle Universiadi 2019. «Questa squadra merita di raggiungere risultati migliori e per questo auguro il meglio al club e ai miei amici per la prossima stagione: Forza Rari!», afferma Esposito. «Porterò questi tre anni nel mio cuore sempre», conclude il pallanuotista partenopeo, corteggiato dalla Canottieri Napoli. Forte il richiamo del Molosiglio.

«Ringraziamo Umberto per il triennio trascorso insieme, in cui ha sempre mostrato la sua professionalità e l’attaccamento ai colori giallorossi», osserva il presidente Enrico Gallozzi. «È stato fondamentale per il nostro cammino in A1.

Gli auguriamo il meglio per il futuro», argomenta il patron rarinantino.

«Umberto è per noi un salernitano acquisito», asserisce il direttore sportivo Mariano Rampolla. «Fin dal primo istante ha dato un preziosissimo contributo alla Rari. Mancherà tanto, comprendiamo la sua scelta e gli facciamo i nostri migliori auguri», chiosa il ds salernitano.