Salerno-Ortigia 8-15, primo ko interno per i giallorossi

Debutto stagionale alla Vitale. Capitan Michele Luongo e compagni riabbracciano i tifosi, ma il risultato finale non è quello sperato. Come in Coppa Italia sono i biancoverdi a prevalere sui giallorossi. Nel turno infrasettimanale Rari Nantes Salerno-Ortigia termina 8-15 (parziali di 1-3, 4-3, 1-6, 2-3) con la cinquina di Francesco Cassia e il poker di Andrea Condemi. Da segnalare la tripletta del mancino Valentino Gallo, ex di turno, dopo la manita messa a segno alla Mompiano contro il Brescia.

All’intervallo lungo il tabellone registra il punteggio di 4-6, poi pesa il terzo parziale, dove si allungano le distanze. Viene espulso il tecnico Stefano Piccardo nel secondo tempo per proteste, mentre nel terzo quarto la coppia arbitrale (Brasiliano-Bianco) annulla il rigore ad Andrea Fortunato per eccessiva lentezza nell’esecuzione. Prima vittoria esterna per i siciliani in campionato, a seguito del pareggio interno con la De Akker Bologna (12-12). Tanti segnali positivi per la compagine allenata da Christian Presciutti.

I rarinantini scenderanno nuovamente in acqua mercoledì 11 ottobre in Sicilia contro il Catania (ore 18).