Campionati del Mondo, il bronzo di Pasquino vale Parigi 2024

Certezza Parigi. Dopo Tokyo, il pass è ormai staccato per le prossime Paralimpiadi, che si terranno in Francia nel 2024. Acquista doppio valore la medaglia di bronzo conquistata da Rossana Pasquino ai campionati del mondo di sciabola femminile B a Terni. Grinta ed esperienza hanno contraddistinto la prova in pedana della campionessa delle Fiamme Oro.

«Gara intensa, con regole totalmente diverse», spiega la plurititolata atleta classe 1982. Agli ottavi la professoressa federiciana ha superato la cinese Ao (15-8), si è imposta ai quarti sulla polacca Pacek (15-9), rimediando lo stop in semifinale con l’ucraina Olena Fedota-Isaieva (15-8). «E’ ritornata un'avversaria ostica che mi ha messo in difficoltà», dice Pasquino, che ha messo al collo la seconda medaglia mondiale della carriera, battendo la sudcoreana Cho (15-7).

«Sono felice del risultato e direi anche per i punti ormai sicuri per Parigi», conclude soddisfatta la schermitrice campana, che rivolge un pensiero affettuoso ai suoi genitori. «Mamma e papà questa è per voi!», si legge sul foglio bianco esibito con orgoglio da Pasquino. «E’ l’amore che fa di ogni terra un cielo!».

Con un immancabile «Grazie!» e un cuore a chiudere la dedica.