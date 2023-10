Pro Recco-Posillipo 19-4 con il poker di Giacomo Cannella

Confrontarsi con la squadra di pallanuoto più titolata al mondo è sempre un rischio. Se i quotati avversari sono anche campioni d’Italia e d’Europa in carica, allora il risultato finale è presto spiegato. In classifica biancocelesti a punteggio pieno (6), rossoverdi ancora fermi al palo (0). Non a caso. Festeggia nel migliore dei modi onomastico e vittoria Francesco Di Fulvio. Nel turno infrasettimanale a Chiavari la Pro Recco di Sandro Sukno stende il Posillipo 19-4 (parziali di 6-1, 7-0, 3-2, 3-1). Da segnalare il poker di Giacomo Cannella, oro alle Universiadi 2019, e galacticos già sul 13-1 all’intervallo lungo. Gara in archivio dopo i primi due periodi.

Sfida impari e proibitiva per i napoletani, presentatisi in Liguria senza Paride Saccoia e Giuliano Mattiello. Debutto alla piscina Ravera per i giovanissimi Davide Varavallo ed Emanuele Miraldi. «Giocare contro la Pro Recco è stata un'ulteriore esperienza importante nel percorso di lavoro che stiamo effettuando in questo inizio di stagione, spiega il tecnico Roberto Brancaccio.

«Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, che di fronte ai campioni d'Italia e d'Europa, hanno dato il massimo delle loro possibilità», conclude l’allenatore classe 1979. Doppietta per Lorenzo Briganti (capitano di giornata) e marcature per Agostino Somma e per il mancino pugliese Nicola Cuccovillo (nella foto di Pierpaolo Capano).

Il Posillipo tornerà in acqua mercoledì 11 ottobre (ore 20) contro l’Astra Nuoto Roma alla Scandone. Con la speranza di ritrovare il pubblico sugli spalti, visto che si è giocato a porte chiuse il match di domenica scorsa contro la Rari Nantes Savona.