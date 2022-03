La delusione in Coppa d'Africa è già stata riscattata: con il trionfo di ieri sull'Algeria arrivato grazie a una rete segnata a tempi supplementari praticamente scaduti, il Camerun ha staccato un biglietto per salire sul treno che porterà al Mondiale in Qatar. Diversi gli eroi della serata, dal monumentale portiere Onana - promesso sposo dell'Inter - al match winnter Toko Ekambi, fino all'allenatore, il vero artefice dell'impresa dei Leoni indomabili: Rigobert Song.

Un nome certamente non nuovo a chi ha buona memoria calcistica: l'attuale ct camerunese ha giocato come difensore in diversi club europei, tra cui Liverpool, West Ham e Galatasaray, oltre ad esse il «fratello meno famoso» di Alexandre Song, ex stella di Arsenal e Barcellona tra le altre. Qualcuno si ricorderà di lui anche dalle parti dello stadio Arechi: nella stagione 1998 fu infatti acquistato dalla Salernitana, nell'estate della storica promozione dalla Serie B alla A. Con i granata collezionò appena quattro presenze, abbastanza per regalarsi la gioia di un gol all'Olimpico contro la Roma.

Il suo arrivo sulla panchina dei Leoni indomabili, ufficializzato appena un mese fa, è stato voluto dalla persona più influente del Paese: il presidente della Repubblica Paul Biya, in carica dal 1982 e al quale è anche intitolato lo stadio della capitale Yaoundé. La seccatura per la mancata conquista della Coppa d'Africa ha indotto il numero uno della nazione a ordinare il sollevamento dall'incarico di Toni Conceiçao, ormai ex ct.

Prima di ieri, Rigobert Song era già un'istituzione per il Camerun: il classe 1976 detiene il record di presenze con la sua nazionale - 137 - e con essa ha disputato ben quattro edizioni dei Mondiali, tra il 1994 e il 2010. Il suo palmares vanta inoltre due Coppe d'Africa, conquistate nel 2000 e nel 2002. Questo primo mese di soddisfazioni sulla sua nuova panchina racchiude anche una storia che avrebbe potuto avere del tragico: nel 2016, mentre si trovava nella sua abitazione a Odza, nel sud della capitale, Song è stato colpito da un ictus. Immediato il ricovero in ospedale e, seppur arrivato in condizioni gravi, l'ex difensore ha ripreso a respirare regolarmente senza l'ausilio di macchine. Oggi, dopo - neanche a dirlo, un recupero da leone - è in forma smagliante e pronto a guidare i suoi uomini in Qatar.