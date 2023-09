Salernitana, Dia di nuovo in gruppo: a disposizione per il Frosinone

Smentito in un attimo il comunicato stampa della Federazione del Senegal, per l'esattezza dopo i controlli medici effettuati nelle scorse ore che hanno dimostrato che Boulaye Dia non ha nessun problema fisico. L'attaccante della Salernitana è ritornato, quindi, immediatamente in gruppo e di conseguenza è di nuovo a disposizione di Paulo Sousa che dovrà però ora decidere in che modo utilizzarlo nell'anticipo di campionato di venerdì sera (h. 18) in programma allo stadio Arechi contro il lanciato Frosinone.

Il tecnico portoghese nelle prossime ore dovrà infatti decidere se far giocare il suo top player dall'inizio per ridare così linfa all'attaccato granata o se lasciarlo in avvio in panchina rispettando così il regolamento interno.