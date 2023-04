Salernitana-Inter, Paulo Sousa perde Fazio: «Rendiamo i nostri tifosi orgogliosi»

Provare a diventare grandi contro una grande.

Dopo aver imboccato la strada giusta nelle ultime settimane, la Salernitana andrà ora alla ricerca di risposte importanti domani pomeriggio allo stadio Arechi contro l'Inter: «Affrontare i nerazzurri deve portarci fierezza di noi stessi - ha detto subito Paulo Sousa nella conferenza stampa della vigilia - Dobbiamo capire dove sono gli spazi, dove possiamo avere vantaggi rispetto ai comportamenti dei nostri prossimi avversari che sulla carta rappresentano il miglior organico della Serie A. Dobbiamo rendere i nostri tifosi orgogliosi di noi, devono sentirsi rappresentati ai massimi livelli e darci tutto. Bisogna concedere poco all’Inter, guadagnare quanto più campo è possibile, avere più possesso palla e capacità di arrivare sull’ultimo terzo con più giocatori».

Per la gara di domani sarà assente Federico Fazio complice un nuovo problema fisico che l'ha costretto nelle ultime ore ad alzare nuovamente bandiera bianca: «Avevo pensato di schierare Fazio per la sua esperienza, per la sua abilità nel gioco aereo e nella costruzione, l’ho inserito a La Spezia anche immaginando di utilizzarlo domani sera, ma purtroppo ha avuto un nuovo problema fisico e non sarà quindi della partita - ha ammesso Sousa che poi si è soffermato anche su Pirola: «Si è sentito colpevole per l'errore di La Spezia, dopo la partita era triste e si è espresso anche sui social su quello che è accaduto. Piatek? È l’attaccante che più ci permette di far salire la squadra, per noi è un giocatore importante».