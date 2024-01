La Salernitana all'Arechi ha battuto la Lazio ed è stata raggiunta sul pari all'ultimo minuto dal Milan e oggi (inizio ore 18) sarà chiamata a realizzare un'altra grande impresa per provare a fermare la Juve, seconda in classifica in campionato, e reduce dalla vittoria larghissima (6-1) in coppa Italia proprio contro la squadra di Pippo Inzaghi. Rispetto alla gara di giovedì scorso a Torino la Salernitana giocherà in casa e potrà contare sulla la spinta dei tifosi granata (in tribuna ci sarà per la prima volta dal suo ritorno a Salerno il direttore generale Walter Sabatini): lo stadio è sold out, 29.739 spettatori compresi quelli del settore ospiti che sarà pieno. «Veniamo da quattro punti nelle ultime due partite in campionato e tutto questo ci deve dare coraggio ed entusiasmo per affrontare la gara. La forza della Juventus la conosciamo tutti, servirà la classica partita perfetta e sperare che loro non siano in una delle giornate migliori. Giochiamo nel nostro stadio e con il nostro pubblico, già contro la Lazio e il Milan abbiamo dimostrato di poter dare filo da torcere ad avversari importanti. Sono sicuro che la nostra gente ci darà una grossa mano per provare l'impresa», le parole di Pippo Inzaghi sul sito del club granata.

Rispetto alla gara di coppa Italia tornano in formazione Costil, Fazio, Candreva e partono dal primo minuto Gyomber, Bradaric e Simy che erano entrati nella ripresa a Torino e si rivedrà in panchina Ochoa (che ha smaltito l'infortunio alla spalla rimediato con la sua nazionale che l'ha tenuto fuori quasi due mesi), dove ci saranno anche Martegani che si è ripreso dall'influenza e il giamaicano Stewart che è stato reinserito in lista. Ma saranno indisponibili per infortunio Bohinen, Kastanos, Pirola e il senegalese Dia, quest'ultimo convocato per la coppa d'Africa con Coulibaly e Cabral. «Recuperiamo due giocatori fondamentali per noi come Fazio e Candreva e qualcuno che fino a questo momento ha avuto meno spazio in campionato avrà l'occasione per dimostrare il proprio valore. Chi giocherà lo farà nel ruolo a lui più congeniale, mi aspetto risposte importanti. Questa è una squadra che nelle difficoltà deve esaltarsi, la Salernitana deve essere una squadra da battaglia», ha detto Inzaghi. Quindi, i granata, ultimi con 12 punti ma che nell'ultimo turno di campionato sono riusciti a piazzare un colpo pesantissimo contro il Verona per riaccendere le speranze di salvezza, proveranno a proseguire la striscia positiva. «Domani mattina (oggi ndr) farò le ultime valutazioni per decidere gli uomini migliori da mandare in campo e di conseguenza il sistema di gioco con cui affrontare la gara. Questa è una di quelle partite che si prepara da sola, spinti dal nostro pubblico possiamo sovvertire i pronostici. Vogliamo continuare il momento positivo in campionato che abbiamo intrapreso dalla gara di Bergamo in avanti e per farlo dovremo fare una partita tosta e gagliarda», le parole di Inzaghi, Tante assenze anche nella Juve, si è aggiunta quella di Chiesa che nell'allenamento di ieri ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro.