Atalanta-Salernitana, parla Inzaghi: «Combattiamo per fare punti a Bergamo»

Dopo gli striscioni dei tifosi e le parole del presidente Iervolino, in casa Salernitana ora tocca pensare solo e soltanto al campionato: “È il tempo di fare i fatti, pregherei di non tornare sulla settimana difficile, settimana di tante parole, vorrei solo parlare del bene della Salernitana. Sappiamo che i tifosi sono delusi, abbiamo solo un’arma, quella di tornare a combattere per fare punti, la possibilità di salvarci c’è. Il bene comune è quello che la Salernitana torni a fare la Salernitana. Quel che è stato lo sappiamo, il presidente è deluso come i tifosi, sta a noi rimboccarci le maniche e dimostrare che si sbagliano. Io ho le spalle larghe, lavoro dalla mattina alla sera e ho la coscienza a posto” – ha detto Filippo Inzaghi in conferenza stampa a due giorni dal posticipo di campionato in programma a Bergamo contro l’Atalanta -. “Non siamo una squadra d’attesa, dobbiamo aggredire e combattere anche rischiando qualcosa se vogliamo salvarci, serve personalità. Anche a Bergamo ce la giocheremo uomo su uomo cercando di vincere i duelli. La partita è complicata ma potrebbe anche darci grandi risposte, speriamo di portare a casa un risultato positivo. Giocheremo con tre davanti e tre a centrocampo, queste sono le certezze, cercherò di dare continuità alle cose che abbiamo fatto”.