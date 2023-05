Salernitana, l'ad Milan: «Sousa? Decideremo insieme il futuro»

Mattinata all'UniSalerno per Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, impegnato nella presentazione del progetto Football Reloaded organizzato dal club Macte Animo. Nel corso dell'incontro con gli studenti di marketing e di diritto commerciale l'ad granata si è soffermato anche sui temi di casa Salernitana: «Sousa? Il suo futuro lo decideremo insieme nelle prossime settimane. A salvezza raggiunta ci concentremo con il tecnico su come sviluppare il nostro percorso di crescita».

Un percorso che dovrà avvenire anche attraverso lo sviluppo dello stadio Arechi: «Nelle condizioni climatiche di sabato scorso denota i suoi limiti e i suoi anni.

Stiamo spingendo con l’amministrazione per avere opere strutturali minime, qualcosa è stato fatto e qualcosa faremo. A breve ci sarà un’altra verifica da parte del Comune sul tema delle rampe per i diversamente abili e dei servizi igienici. La lista è abbastanza lunga, ci sono delle cose da aggiustare. Poi c’è il tema dell’ospitalità, da qui passa la dimensione e la visibilità di un club. A fine campionato inizieramo a lavorare in tal senso».

Infine l'amministratore delegato si è poi soffermato sul capitolo ritiro estivo e sulla possibile convivenza con il Napoli: «Non ci sono barriere, è giusto osare, prendendosi delle responsabilità. Scriverò alla prefettura de L’Aquila. Saremo rispettosi delle decisioni, non ci tireremo indietro. Solo facendo passi avanti si potrà avere un clima di coabitazione che due grandi squadre campane devono avere».