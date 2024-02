Vignato alla Salernitana è ufficiale: Sabatini punta sul suo pupillo

In attesa sempre di capire chi sarà il rinforzo per l'attacco, Walter Sabatini intanto porta qualità nel reparto offensivo con un suo storico pupillo: Emanuel Vignato.

Nelle ultime ore della sessione invernale del calciomercato il dg della Salernitana ha infatti definito l'arrivo del classe 2000 dal Pisa con la formula del prestito secco e diritto di riscatto a determinate condizioni al termine della stagione.

Per il centrocampo, invece, Sabatini sta lavorando ora per Iron Gomis centrocampista francese del 1999 attualmente in forza al Kasimpasa, formazione della massima serie turca con la quale ha giocato fino a oggi 21 partite in campionato.