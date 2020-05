La Regione apre agli allenamenti individuali, accodandosi all’Emilia Romagna. Il Benevento ha tutte le carte in regola per ricominciare sin da domani, al pari di Napoli e Salernitana e con la rigorosa osservanza di tutte le esigenze di tutela sanitaria, ma rimane in attesa di ulteriori pareri e sviluppi. L’ultima parola, infatti, spetterà al Governo visto che il governatore De Luca «per correttezza di rapporti» ha informato delle sue intenzioni i ministri di Sport e Salute, Spadafora e Speranza, sollecitandone ad horas «la condivisione, per poter consentire la ripresa dell’attività già da lunedì». La risposta arriverà entro la giornata di oggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA