Vincere per blindare il terzo posto dall'attacco del Picerno, aprirsi una finestra sul secondo occupato dal Benevento, ma soprattutto per trascorrere una Pasqua serena e senza polemiche. Nel sabato di passione calcistica, che palinsesti televisivi insensibili e Lega accondiscendente hanno per l'Avellino fissato addirittura alle 20.45, i biancoverdi incrociano il loro destino, al Partenio Lombardi, contro i lucani allenati dal salernitano Emilio Longo.

APPROFONDIMENTI Playoff, Sorrento all'ultima spiaggia a Monopoli serve ritrovare i tre punti A quattro punti dalla B, il sogno della Juve Stabia fa i conti con il Messina Turris, operazione salvezza diretta, Menichini tenta l'aggancio al Catania

L'avversario, che all'andata inflisse un secco 2-0 alla squadra di Pazienza con la firma velenosa dell'ex Murano e dell'emergente Santarcangelo (rientra dalla squalifica di due giornate), in questo momento insegue i lupi al quarto posto distanziato proprio di tre lunghezze. Quanto basta per dedurne che, a cinque giornate dalla fine della stagione regolare, sarebbe importante vincere lo scontro diretto ma principalmente evitare di perderlo onde compromettere tutto anche con lo scontro diretto a sfavore. Vittoria, però, per i lupi vorrebbe dire anche gettare acqua sul fuoco delle polemiche che si sono scatenate dopo la battuta di arresto contro il Giugliano e lanciarsi, in maniera convinta, all'inseguimento del Benevento, per adesso in vantaggio di 4 punti su Patierno e compagni ma attesi il 15 aprile in via Zoccolari. Motivi più che validi per valutare di platino i punti in palio stasera contro una delle sorprese di questo campionato che proverà ad invertire il recente trend negativo in cui ha incassato 3 sconfitte (Potenza,Latina e Foggia) nelle ultime 5 gare.

Il rientro di Santarcangelo, il recupero dell'ex Ceccarelli e la sete di vendetta di Murano, tuttavia, stasera potrebbero rappresentare delle serie minacce per la squadra di Pazienza che sarà priva di tre uomini fondamentali: Sgarbi e Rocca appiedati per squalifica; Rigione per infortunio muscolare. Assenze che costringeranno l'allenatore di San Severo a rivedere qualcosa del suo 3-5-2 in tutti i reparti a partire dalla difesa.

Davanti a Ghidotti, come ufficializzato dall'allenatore in sede di presentazione del match, sarà rilanciato Cionek e Armellino obbligato a restare nel cerchio di centrocampo. Per quest'ultimo, tuttavia, profila anche una conferma nel ruolo di regista davanti alla difesa con il lancio dal primo minuto di Llano. L'argentino, autore di una buona prestazione al De Cristofaro in cui ha sfiorato persino due volte il gol, appare favorito su Dall'Oglio e Palmiero soprattutto per la sua dinamicità. Caratteristica fondamentale della gara di stasera in cui il ritmo in mediana rischia di essere forsennato proprio come accadde all'andata. Ecco perché l'accoppiata De Cristofaro-Llano, con Armellino centrale ma anche Ricciardi e Liotti sugli esterni potrebbe contribuire a tracciare una linea di centrocampo particolarmente elastica.

Gori titolare

Non mancano, intanto, i dubbi e le alternative in attacco dove Gabriele Gori, titolare nell'ultima sfida interna proprio al fianco di Patierno, dovrebbe spuntarla pure stasera rispetto alla concorrenza di Raffaele Russo, in ripresa ma non ancora al top per novanta minuti, Michele D'Ausilio, destinato ad entrare a gara in corso, e Michele Marconi, sempre alla ricerca dello spazio perduto.

La scelta di Pazienza di schierare due punte con spiccate qualità offensive, però, potrebbe anche essere motivata dalla strategia di provare a mettere in difficoltà il pacchetto dei centrali lucani obbligandoli, nella sostanza, a giocare sempre nell'uno contro uno. Preliminari di battaglia ad una sfida che l'Avellino dovrà provare a vincere ma soprattutto a non perdere per la classifica e la statistica che non lo vuole mai sconfitto quando fischia Gabriele Scatena di Avezzano: due precedenti in D nella stagione 2018/2019 (Avellino-Aprilia 2-0 e Ladispoli-Avellino 1-4) e l'ultima in C, due anni fa, a Latina dove fini con il classico risultato ad occhiali.