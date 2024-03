Itaca? Dietro lo stretto... di Messina. Passa per la sfida con i peloritani, questo pomeriggio (alle 16.15) al Romeo Menti, il sogno della Juve Stabia di approdare in serie B in anticipo rispetto alle cinque giornate che mancano alla conclusione della stagione regolare. L'isola tanto cara ad Ulisse, rispolverata da Pagliuca come meta da raggiungere per coronare le ambizioni dei gialloblù, è ormai a vista d'occhio. Quattro i punti necessari per gioire e colorare nuovamente la città di giallo e di blu. La vittoria col Sorrento e la sconfitta del Benevento con il Monopoli hanno riscritto la storia, ma a Castellammare vige soprattutto la scaramanzia: meglio continuare a restare coi piedi per terra, aspettando la matematica.

«Siamo contenti, stiamo vivendo qualcosa di unico, incredibile - dice Pagliuca nella conferenza prepartita -, ma dobbiamo restare umili, tranquilli. E restare concentrati sul momento. Ci aspetta una gara difficile, ma c'è un obiettivo e dobbiamo andare a prendercelo, non aspettare che arrivi». Per la Juve Stabia una gara tutt'altro che agevole col Messina, che nel girone di ritorno è stato tra le squadre più continue. Ma anche il Benevento ha un impegno non da poco contro il Monterosi, costretto a vincere per tenere viva la speranza play-out (ad oggi il distacco con la Turris consentirebbe ai corallini di evitare gli spareggi, spedendo i laziali in D).

Un testa coda che rende il turno prepasquale ancora più intenso: «Dobbiamo guardare a noi e basta. Non devono interessarci i risultati delle altre, voglio una squadra concentrata sull'avversario odierno. Il Messina è una squadra arcigna, che può dar noie, non dobbiamo sbagliare lasciando prevalere l'euforia e l'entusiasmo. Dobbiamo essere bravi ad aggredire gli spazi, e se non ne troviamo a crearli». Torna il pubblico al Menti dopo le porte chiuse col Taranto e la trasferta per i possessori di tessera a Potenza. «Siamo contenti, soprattutto per i nostri tifosi. Sono sempre stati al nostro fianco, ci hanno fatto sentire il calore, l'affetto per un anno intero, i nostri successi sono per loro, per la città di Castellammare. A loro chiedo di trascinarci in un momento importante del nostro cammino».

Non dovrebbero esserci troppe variazioni rispetto alle ultime settimane. Buglio, squalificato, dovrebbe essere sostituito in partenza da Gerbo o Pierobon, con Meli e Mosti preferiti a Romeo e Piscopo, a centrocampo e a ridosso delle due punte. In attesa del ritorno al Menti di oggi, il futuro è dietro l'angolo, con la tabella per la B semplificata dagli ultimi risultati.

Solo con la fidelity card

Una vittoria coi peloritani ed un pari a Benevento basterebbero per il salto di categoria, essendo la Juve Stabia, a quel punto, in vantaggio negli scontri diretti con l'undici di Auteri. La Lega ha già ufficializzato, per il 7 aprile, la diretta su Rai Sport, anticipando l'orario alle 20.30, mentre l'Osservatorio per le manifestazioni sportive ha sospeso il giudizio in attesa di approfondire l'analisi dei rischi. Le indicazioni sembrerebbero portare ad una trasferta aperta solo ai possessori della fidelity card. Col sogno, a quel punto, a Castellammare, di una nuova festa al ritorno della squadra.