Vincere a Cerignola permetterebbe alla Turris, nella peggiore delle ipotesi, non solo di mantenere invariato il distacco dalla penultima (il Monterosi, oggi a -9) ma anche di agganciare il Catania.

Per questo la sfida in terra pugliese di stasera (20.45) rappresenta un'altra tappa fondamentale nel percorso intrapreso dagli uomini di Menichini per provare a centrare la salvezza diretta, obiettivo che sembrava impossibile quando il tecnico aveva preso il posto di Bruno Caneo alla guida dei biancorossi.

Non un compito facile per i torresi, che affrontano una squadra in salute. Menichini ammette: «Gli ultimi risultati sono stati favorevoli, soprattutto in casa. In trasferta non abbiamo raccolto quanto meritavamo. Stiamo però facendo un discreto percorso, ci siamo rimessi in carreggiata. Non dobbiamo mollare, ma serve anche avere un po' più di fortuna negli episodi». Dalla sua il tecnico avrà una rosa finalmente al completo, dopo il ritorno alla piena disponibilità di Casarini e Cum.

L'entusiasmo

E con l'entusiasmo derivante dal successo col Catania: «La vittoria è stata importante, ma anche quella sulla Casertana di quindici giorni prima lo è stata. In casa ci stiamo facendo rispettare, ma adesso ogni gara è fondamentale». In settimana ha parlato anche il ds Rosario Primicile, tornato davanti ai microfoni dopo essersi defilato: «Con Menichini - le sue parole - la Turris è tornata ad essere una squadra, come lo era stata ad inizio stagione. La base c'era già ma la società ha dato il via libera ad un intervento importante sul mercato di gennaio, che ha dato ulteriori opzioni al tecnico subentrante. La salvezza? Siamo tornati ad essere padroni del nostro destino. Con questo spirito possiamo centrare l'obiettivo».