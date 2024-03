La parabola discendente che ha caratterizzato le ultime dieci giornate di campionato ha alimentato la classifica con soli sette punti. L'ultima vittoria del Sorrento risale al 18 febbraio scorso (1-0 con il Francavilla), all'ottavo turno del girone di ritorno.

Una sequenza negativa che ha compromesso le ambizioni di conquistare un posto nei playoff. La trasferta di oggi a Monopoli (ore 14, Sky sport 254), a cinque giornate dalla conclusione della regular season, rappresenta una svolta decisiva per la squadra rossonera.

C'è ancora fiducia, tuttavia, di poter invertire la rotta. «Siamo ancora arrabbiati per la sconfitta con la Juve Stabia - spiega Vincenzo Maiuri - Con il Monopoli vogliamo riscattare quel ko e quelle situazioni avverse che hanno caratterizzato il nostro cammino. Basta ricordare che solo Vitale ha colpito ben otto pali».

Maiuri recupera il difensore Di Somma, una opportunità per ritrovare il tradizionale 4-3-3. Ancora indisponibile Del Sorbo, infortunato Todisco, in porta confermato Albertazzi, al seguito Blondett, assente nelle ultime due gare. «Incontreremo aggiunge l'allenatore rossonero - una squadra molto motivata. Dobbiamo guardare in casa nostra, abbiamo gli stimoli giusti per battere il Monopoli anche per stare accanto al nostro vice presidente, Michele Mauro, colpito dal lutto per la scomparsa del papà, molto legato al Sorrento». A Monopoli, il Sorrento giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Luigi Mauro, per trent'anni consigliere e più volte assessore al Comune di Sorrento e dirigente della società dagli anni Sessanta. La Lega Pro ha autorizzato anche il minuto di raccoglimento prepartita.