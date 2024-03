Il Benevento è in ansia per Ciciretti. La seduta ieri pomeriggio non ha chiarito le perplessità sul suo impiego a Teramo nella sfida di domani contro il Monterosi. Dopo il capocannoniere giallorosso Lanini, Auteri rischia di perdere anche il secondo attaccante più prolifico con 4 reti all'attivo (le stesse di Ciano e Ferrante) per la trasferta contro i laziali. Ieri il fantasista romano si è allenato a parte a bordo campo.



Corsetta in scarpe ginniche (in precedenza palestra) con un paio di allunghi, giusto per avvertire qualche sensazione, in attesa di una ulteriore valutazione fissata per questa mattina. Lo staff medico, di concerto con quello tecnico e la dirigenza, sta pensando di sottoporlo ad ecografia a scopo meramente precauzionale. Questo per avere un ulteriore elemento che rafforzi la convinzione che non ci siano ferite o lesioni all'adduttore. In ogni caso, l'impressione è che se anche Ciciretti dovesse riprendersi in tempo per la sfida di domani, difficilmente Auteri lo schiererebbe dal primo minuto.

Il tecnico infatti, potrebbe decidere di preservarlo, almeno inizialmente, e poi magari inserirlo a gara in corso se necessario, oppure evitare proprio di impiegarlo qualora le cose dovessero mettersi bene, in modo poi da averlo a pieno regime la settimana dopo nel derby con la Juve Stabia.



Pertanto l'idea dell'allenatore è quella di affidarsi ad un tridente composto da Ciano e Starita esterni con una punta centrale da scegliere tra Marotta e Ferrante. Almeno questo è quello che è emerso dalla sgambatura di ieri sul tappeto in sintetico del “Meomartini”, che in un primo momento era stata programmata di mattina salvo poi essere spostata al pomeriggio perché il campo era occupato da due gare (una alle 12 e l'altra alle 14) in cui erano impegnate altrettante formazioni della scuola calcio “Grippo Drs”, società che ha in affidamento l'impianto. Il Benevento è arrivato alla struttura situata nel cuore del Rione Libertà intorno alle 16 a bordo del pullman societario, mentre Auteri si è anticipato di una decina di minuti. Complicato immaginare titolari Carfora o Bolsius, come pure un Simonetti avanzato nel tridente. Quanto al sistema di gioco, il siciliano è tornato al 3-4-3 dopo due giorni di prove con il 4-3-3.

E alla fine nulla dovrebbe cambiare sotto il profilo tattico, mentre permangono i soliti dubbi nella scelta degli uomini. A cominciare dal pacchetto difensivo, dove Capellini e Terranova si giocano il posto da centrale, con Berra e Pastina braccetti. Sulle corsie laterali Improta e Simonetti, ma quest'ultimo è insidiato da Masciangelo. In mediana Nardi sicuro del posto, l'altro se lo giocano Pinato, Karic e Talia. Oggi rifinitura e partenza per l'Abruzzo. Dall'altra parte Scazzola, tecnico del Monterosi (che non perde in casa dal 2 dicembre 2023, 0-2 dal Messina), dovrà fare a meno degli squalificati Verde e Eusepi, ma a centrocampo perde pure Scarsella, infortunatosi nell'ultimo match contro il Francavilla e costretto ad uscire già a fine primo tempo. In compenso rientra l'ex Frosinone Gori.



Si è ripreso invece il gigante Michele Vano (8 reti all'attivo) assente per squalifica e acciaccato dopo la gara interna di due settimane fa contro il Crotone. Sarà lui a guidare il reparto avanzato in tandem con Rossi, brevilinea seconda punta scuola Lazio. Si è aperta intanto ieri poco dopo le 12 la prevendita per il settore ospiti del “Gaetano Bonolis” di Teramo, che si chiuderà stasera alle 19.

Un lasso di tempo molto ristretto per l'acquisto che tuttavia non impedirà ai supporters sanniti di essere presenti in buon numero domani. I ticket emessi, aggiornamento alle 19 di ieri, sono per adesso 80. Intanto l'Osservatorio sulle Manifestazioni sportive ha bloccato, almeno fino a metà della prossima settimana, l'avvio della vendita dei tagliandi per Benevento-Juve Stabia in programma allo stadio “Ciro Vigorito” il prossimo 8 aprile alle 20.30 (diretta RaiSport), «al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alla gara», sospendendo di fatto ogni tipo di valutazione sulla stessa.