Avellino super a Campobasso: 3-0 e tredicesimo risultato utile consecutivo

Lupi corsari in terra molisana. L’Avellino conquista il successo sul campo del Campobasso, con una prestazione convincente. Il risultato finale dimostra la superiorità della squadra di mister Piero Braglia: 0-3. Ad aprire le danze Maniero nel primo tempo, al minuto 18, che finalizza in gol su assist di Kanoute. Le altre due reti nella ripresa. Il raddoppio porta la firma di De Francesco, che segna al 33esimo, con una prodezza da 25 metri. Un razzo in porta di controbalzo che fa saltare dalla panchina la truppa biancoverde. Nel recupero il sigillo con la terza marcatura ad opera di Micovschi. Tre gol, vittoria e performance ok. Un match importante dopo le critiche per i tanti pareggi. Per i lupi si tratta del tredicesimo risultato utile consecutivo.

CAMPOBASSO-AVELLINO 0-3

MARCATORI: 18' pt Maniero (A), 33' st De Francesco (A), 46' st Micovschi (A).

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Tenkorang, Sbardella, Menna, Pace; Bontà, Persia (36' st Giunta), Ladu (1' st Liguori); Candellori, Rossetti (13' st Vitali), Parigi. A disp.: Zamarion, Magri, Dalmazzi, Fabriani, Vanzan, Martino, Nacci, Emmaussso, De Biase. All.: Cudini.

AVELLINO (3-4-3): Pane; Scognamiglio (28' st Rizzo), Dossena, Silvestri; Ciancio, Carriero (40' st Mastalli), Aloi, Tito; Kanoute (28' st Micovschi), Maniero (25' st Plescia), Di Gaudio (28' st De Francesco). A disp.: Pizzella, Mignanelli, Sbraga, D'Angelo, Matera, Gagliano, Messina. All.: Braglia.

ARBITRO: Sig. Alessandro Di Graci della sezione di Como.