I risultati del "Monday Night" della nona giornata di ritorno di campionato hanno rafforzato la sesta posizione della Casertana che ha guadagnato punti su Picerno e Avellino, entrambe fermate sul pari rispettivamente da Messina e Monterosi, nonché sul Crotone, sconfitto a Foggia. Ma la vetta resta ancora distante undici lunghezze, mentre il distacco dalla piazza d'onore, adesso occupata dal Benevento, è lontana quattro punti. Insomma, la lotta per le posizioni migliori nella griglia playoff rimane decisamente aperta.

Fatto sta che, come più volte rimarcato dal tecnico Vincenzo Cangelosi, il girone di ritorno resta sempre di difficile interpretazione, un campionato a parte perché tutte sono in grado di fare risultato contro chiunque a prescindere dalla differenza di classifica. La Casertana, infatti, ha dovuto penare non poco per avere ragione di Brindisi e Monterosi, cioè le squadre che occupano le ultime due posizioni in classifica, mentre lo stesso Monterosi è stato in grado di imbrigliare l'Avellino nello scorso turno di campionato. Intanto, il festeggiamento del gol partita di Rovaglia, con l'ingresso in campo, è costato caro al presidente Giuseppe D'Agostino, squalificato dal giudice sportivo fino all'8 marzo. Squalificato anche Angelo Di Nuzzo, supporter liaison officer rossoblu"per aver consentito l'accesso al recinto di gioco a persone non identificate. La società è stata multata di 1000 euro

Ora, però, l'interesse e la concentrazione della Casertana sono interamente rivolti al prossimo match che la vedrà ospite della capolista Juve Stabia. Assieme al Catania, la compagine rossoblu è stata l'unica squadra in grado di dare un dispiacere a una compagine che fin dalle battute iniziali del torneo ha saputo meritarsi il primato.

La voglia di bissare il risultato è tanta, ma, ovviamente, bisogna fare i conti con varie componenti, tra cui il fattore campo. Per Cangelosi i dubbi su chi mandare inizialmente in campo sono davvero tante, con particolare riferimento a centrocampo e attacco poiché in difesa, almeno per ora, potrà contare su tutti gli effettivi a disposizione. Per la linea mediana sono da mettere in conto il probabile nuovo forfait di Proietti e le condizioni non ottimali di Toscano, cioè gli unici due registi di ruolo. Le condizioni di entrambi saranno valutate alla ripresa degli allenamenti prevista per oggi. Damian, invece, potrebbe essere utile poiché i problemi al polpaccio dovrebbero essere superati tanto da avergli consentito almeno uno spezzone di partita contro il Brindisi. In attacco sono tutti a disposizione. Quasi sicuro il ritorno tra i titolari di Montalto, una notizia positiva perché è nota a tutti l'importanza dal "tagliagole" nell'economia del gioco offensivo rossoblu. Tavernelli, dal suo canto, anche contro il Brindisi ha dimostrato di essere il più in forma del reparto, per cui la terza maglia da titolare sarà un discorso tra Curcio, favorito dal fattore esperienza, e Carretta.

Pertanto, è ipotizzabile un tridente offensivo composto da Montalto terminale di riferimento assistito da Curcio a sinistra e Tavernelli a destra, non proprio la sua posizione ideale ma comunque ricoperta diverse volte nelle precedenti apparizioni. Insomma, da domani per Cangelosi saranno giorni intensi di lavoro alla ricerca della migliore formazione possibile da opporre alla capolista Juve Stabia nella sua tana. Definita, intanto, la terna che dirigerà il match del "Menti" in programma lunedì sera (ore 20,30). Arbitrerà Simone Galipò proveniente dalla sezione Aia di Firenze alla sua terza direzione di gara della Casertana. Il fischietto fiorentino sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Simone Piazzini di Prato e Franco Iacovacci di Latina, mentre quarto ufficiale è stato designato Carlo Rinaldi, quest'ultimo proveniente da Bassano del Grappa.