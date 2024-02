Adorante lancia la Juve Stabia: «Uniti per il grande sogno»

Una vittoria che fa tanta classifica, e che rialza l’asticella dell’autostima. A dispetto delle polemiche per un possibile fuorigioco in occasione del gol di Adorante in avvio del derby con la Turris, sul web si succedono frame dell’istante “incriminato”, i tre punti conquistati dalla Juve Stabia consentono alla capolista di ripartire dopo lo stop di Catania.

E persino di allungare sulle dirette concorrenti, in particolare Avellino e Picerno, con il Benevento che diventa il principale outisider della capolista: «Una vittoria importantissima – a raccontare il derby è il bomber Adorante -.

Abbiamo dimostrato che possiamo essere belli, ma anche di saper lottare e soffrire quando serve. Vincere con un mio gol è stato bellissimo, abbiamo fatto un grosso passo avanti e possiamo guardare al finale con serenità, sia pure con la consapevolezza di dover lottare fino alla fine».

Juve Stabia che non guarda indietro: «Dobbiamo pensare a noi stessi, è un momento topico, ci saranno gare facili e meno facili, dobbiamo dimostrare sempre quello che valiamo, mettendo in campo la giusta cattiveria agonistica. Qui sto benissimo, sono arrivato in un grande gruppo, non era facile visto il rendimento del girone di andata, ma i ragazzi mi hanno aiutato e tutto è filato per il verso giusto da subito. L’obiettivo è continuare di questo passo, continuando ad inseguire insieme a tutti iun grande sogno».