Per la Casertana un Sabato santo davvero perfetto sotto tutti i punti di vista. La vittoria sul Taranto e la concomitante sconfitta del Picerno sul campo dell'Avellino hanno consentito ai falchetti di fare il doppio salto in classifica, issandosi in quarta posizione. Playoff, oltretutto, conquistati matematicamente poiché Foggia e Audace Cerignola, rispettivamente le uniche due squadre che in teoria potrebbero scavalcare la Casertana, si scontreranno tra loro nella penultima giornata di campionato.

APPROFONDIMENTI Avellino calcio: per i lupi è assalto alle streghe Benevento poco incisivo: servono gol Il Sorrento scrive ai tifosi: «Restiamo uniti»

E se il Catania, finalista di Coppa Italia, riuscisse a evitare i play out, anche l'undicesima piazzata in graduatoria accederebbe alla post season, poiché gli etnei a prescindere dall'esito della finale sarebbero qualificati di diritto alla fase nazionale dei play off.

Quello della conquista dei play off era diventato il secondo obiettivo di stagione una volta messa in cassaforte la salvezza, anche se adesso le aspettative di terminare il girone di ritorno in una posizione importante sono decisamente alte. Il quarto posto finale, infatti, consente di accedere direttamente al secondo turno della post season, per di più giocando in casa il confronto a partita secca con la possibilità di passare il turno anche con il risultato di parità.

Il rush finale

Restano, però, ancora quattro partite da giocare e il cammino della Casertana si presenta irto di ostacoli, con il calendario che già venerdì presenta l'insidiosa trasferta di Foggia al cospetto di una squadra che si è letteralmente trasformata rispetto a un deludente girone d'andata, incassando una serie di risultati positivi che l'hanno portata a conquistare attualmente la decima posizione.

Sabato i dauni sono stati costretti ad alzare bandiera bianca sul campo del Latina, altra compagine che sta attraversando un buon periodo di forma, per cui è lecito aspettarsi un avversario animato da grande voglia di riscatto davanti al proprio pubblico.



E a proposito di pubblico, per questa partita si profila un nuovo divieto di trasferta per i tifosi della Casertana. L'Osservatorio del Viminale, infatti, nella determinazione dello scorso 27 marzo, ha inserito il match dello “Zaccheria” tra quelli a rischio per la l'ordine pubblico, rinviando al Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) «l'individuazione di adeguate misure di rigore».

Del resto, non si può ignorare quanto accaduto nel girone d'andata, con gli scontri tra le due tifoserie che hanno portato alla disputa di due partite a porte chiuse (una stabilita dal Casms, l'altra dal giudice sportivo) per entrambe le squadre.

Scorrendo il cammino futuro della Casertana, dopo la trasferta di Foggia, nove giorni dopo i rossoblu saranno attesi da un altro scontro diretto, quello in casa contro il Picerno. Nell'occasione, i Distinti, il settore abitualmente occupato dalla tifoseria più calda e vicina alla squadra, resterà chiuso al pubblico su decisione della giustizia sportiva dopo le intemperanze nel derby con la Juve Stabia. Sarà la tribuna, quindi, ad accogliere tutti coloro che vorranno spingere i propri beniamini in un match delicato e importante. Dopo il Picerno, ci sarà il derby sul campo del Giugliano, una delle sorprese di questo campionato ora attestatasi al settimo posto, ma staccata di appena tre lunghezze proprio dalla Casertana. Chiusura, infine, in casa contro il Sorrento allenato dall'ex Enzo Maiuri, in piena lotta per l'accesso ai playoff.

La preparazione

Ieri, intanto, Pasquetta in campo per i calciatori rossoblù che hanno ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di Foggia. Possibile il rientro di Toscano nell'undici titolare dopo i dieci minuti di partita giocati contro il Taranto, anche se bisognerà sempre valutare le sue condizioni generali dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in occasione del derby di Avellino.

Uno tra Casoli e Damian, quindi, potrà tirare il fiato poiché è prevedibile il ricorso di Cangelosi al 4-2-3-1 che in queste ultime tre partite ha portato due vittorie e un pareggio e, soprattutto, nessuna rete subita.