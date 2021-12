Il Calcio Catania 1946 è ufficialmente fallito. E' arrivata oggi la sentenza del Tribunale etneo, che mette a rischio anche il proseguimento della stagione sportiva. Ieri la sezione fallimentare aveva detto «no» al rinvio chiesto dai legali del club siciliano. E' stato però autorizzato l'esercizio provvisorio dell'azienda.

Fallito il Catania: sentenza del Tribunale

Stasera il Catania scenderà in campo contro il Monopoli, per la prima volta dopo la sentenza di fallimento. Non è però escluso che nelle prossime ore i giocatori possano rescindere il contratto che li lega alla squadra.

Il Tribunale ha nominato tre curatori incaricati di gestire la società fino a giugno. A loro il compito di individuare le disponibilità monetarie per portare a compimento l'attuale campionato. Nessuna reazione, fino a questo momento dalla società che ha la facoltà di ricorrere alla corte d'Appello entro 30 giorni.