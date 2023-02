Giugliano, patron Mazzamauro catechizza i tifosi: «Basta cori contro le forze di polizia, non possiamo sostenere altre spese»

«No ad azioni e cori che possono creare ulteriori danni economici alla società»: il patron del Giugliano, Alfonso Mazzamauro, stigmatizza - in una nota - il comportamento di alcun frange della tifoseria gialloblu.

«Invitiamo, a tutela della società e delle aziende guidate da codesta proprietà, ad evitare cori, improperi o qualsivoglia epiteto diretto alle forze dell'ordine, nel rispetto delle stesse. Il club esorta i tifosi e gli appassionati alla massima attenzione e soprattutto al rispetto delle forze dello Stato e di qualsivoglia ente preposto, ritenendo inopportuno incappare in sanzioni economiche, anche alla luce di delle spese, impreviste, dispendiose e non programmate, sostenute fin qui per l'arcinota vicenda dello stadio comunale».

La società, infine, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti se le azioni e i comportamenti scorretti dovessero proseguire nel corso della stagione.