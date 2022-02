Non riesce il blitz ai lupi, Virtus Francavilla-Avellino 1-0

Non riesce il blitz all'Avellino sul campo della Virtus Francavilla. Per i lupi seconda sconfitta esterna consecutiva, dopo quella di Catanzaro. Il gol dei padroni di casa arriva al settimo minuto della ripresa con Mastropietro. Gli uomini di mister Piero Braglia restano in dieci dalla mezz'ora del secondo tempo per l'espulsione di Matera per gioco scorretto. Nonostante ciò, i biancoverdi le provano tutte per pareggiare i conti. Ma il cuore non basta. Il finale dice 1-0 per la Virtus Francavilla e biancoverdi che scivolano al quarto posto in classifica, in virtù dei risultati dagli altri campi.

VIRTUS FRANCAVILLA-AVELLINO 1-0

MARCATORI: 7' st Mastropietro (VF).

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Franco, Prezioso (1' st Toscano), Ingrosso; Mastropietro (24' st Tchetchoua), Maiorino (24' st Ventola), Patierno (24' st Tulissi). A disp.: Cassano, Milli, Gianfreda, Feltrin, Rizzo C., Carella, Padovano, Pendinelli. All.: Taurino.

AVELLINO (3-4-2-1): Pane; Silvestri, Bove, Scognamiglio (25' st Rizzo A.); Ciancio, Carriero (14' st Matera), Aloi (14' st De Francesco), Kragl (10' st Tito); Micovschi, Kanoute; Murano (10' st Plescia). A disp.: Forte, Pizzella, Di Paola, Tarcinale, Mocanu. All. Braglia.

ARBITRO: Sig. Nicolò Marini della sezione di Trieste.