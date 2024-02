Pescara, Zeman si dimette: «Sono costretto a fare questa scelta, mi dispiace lasciare»

Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Pescara. A comunicarlo è lo stesso club abruzzese che con un annuncio ufficiale diffuso sul proprio sito e tramite i propri canali. «Mi dispiace lasciare in questo momento, ma le vicissitudini personali hanno preso il sopravvento e mi costringono a questa scelta». Con queste parole l'ex tecnico di Roma e Lazio ha annunciato il suo addio al club in seguito agli ultimi sviluppi sulla sua salute. Nei giorni scorsi, infatti, Zeman è stato operato per alcuni problemi sorti a dicembre 2023. Dopo il suo ritorno in campo è stato necessario un nuovo ricovero che, stavolta, ha portato l'allenatore ceco a dimettersi.

Zeman operato, intervento riuscito: applicati stent a coronarie e carotide. Stagione finita per l'allenatore del Pescara

Il messaggio

Le parole di Zeman, però, non si fermano solo ai motivi dell'addio, ma continuano: «Ero tornato a Pescara con tanto entusiasmo, spinto da un debito calcistico che volevo estinguere nei confronti di una piazza che mi ha fatto vivere emozioni importanti; lo scorso anno ci siamo andati vicino e speravo sinceramente che quest’anno terminasse diversamente. Lascio i ragazzi a persone capaci e in grado di continuare il percorso sportivo. Sono sicuro che con la vicinanza delle gente sapranno fare bene.

Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto e amicizia costruito nel tempo e che spero ci faccia tornare presto a vivere altri momenti importanti».