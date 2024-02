Con le squadre di testa tutte così vicine in classifica, in caso di arrivo finale tra due o più formazioni a pari punti, per stabilire le posizioni definitive diventeranno fondamentali gli scontri diretti e l'eventuale classifica avulsa: il Benevento con un girone di ritorno scoppiettante si sta mettendo al sicuro da questo punto di vista.

Considerando infatti le prime sette della graduatoria, le cosiddette big (dalle quali è esclusa solo il Catania costretta ad inseguire ma che sta puntando tutto sulla Coppa Italia ed invece inclusa l'outsider Picerno) i giallorossi si sono messi in una condizione di vantaggio con Casertana, Crotone, Taranto e Picerno, ovvero tutte e quattro le compagini già incontrate sia all'andata sia al ritorno.

I sanniti dopo aver pareggiato 0-0 al «Pinto», hanno battuto i falchetti 1-0 al «Vigorito». Dopo il successo per 3 a 2 ottenuto in casa con il Crotone, allo «Scida» dieci giorni fa è terminata 0-0 con tante recriminazioni. Contro il Taranto vittoria per 2-1 all'andata e pareggio 2-2 al ritorno allo «Jacovone». Infine contro il Picerno, dopo il 2-2 dell'andata, il 2-1 al «Donato Curcio» maturato nel giro di un minuto nello scorso weekend. Tra le prime della classe restano solo Juve Stabia e Avellino, con le quali attualmente i giallorossi sono in svantaggio, ma finora si sono giocati soltanto i match d'andata, entrambi conclusi con il punteggio di 1-0.

Il Benevento incrocerà prima la Juve Stabia alla terzultima, ospitandola al «Vigorito» lunedì 8 aprile alle 20.45, e immediatamente a seguire l'Avellino, recandosi al «Partenio-Lombardi», nella tana dei lupi, lunedì 15 aprile sempre in posticipo serale alle 20.45. Forti di un imbattibilità che dura ormai da 2 mesi (ultima sconfitta il 23 dicembre con il Catania), gli uomini di Auteri cercheranno di tenere il passo delle battistrada, magari accorciando ulteriormente dal primo posto per poi provare ad aggiudicarsi entrambi gli scontri diretti quando sarà il momento, sovvertendo anche l'esito del doppio confronto. Nel frattempo, dopo due giorni e mezzo di meritato relax, la squadra ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio sul manto erboso dell'«Imbriani».

Tra gli uomini sotto osservazione nessun problema per Talia, reduce da una botta rimediata a Picerno, regolarmente in gruppo con i compagni. Ancora assente invece Capellini, sempre alle prese con l'ematoma al quadricipite che si sta riassorbendo. Auteri e lo staff medico hanno preferito gestirlo, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma a questo punto qualche dubbio sul suo utilizzo contro il Sorrento lunedì sera comincia a sorgere. Si è unito al resto della ciurma anche Meccariello, che sta gradualmente aumentando i giri e intensificando gli allenamenti per tornare quanto prima a disposizione del tecnico.

Il difensore originario di Airola, che ha subito l'intervento al crociato 5 mesi fa, era in campo anche per la partitella finale. Oltre a Capellini, assente a scopo precauzionale pure Christian Pastina, anche lui dolorante per un colpo ricevuto in uno scontro di gioco a Picerno. Nel primo pomeriggio Pastina, siccome avvertiva ancora qualche fastidio a distanza di tre giorni dal match, accompagnato dal fisioterapista Ernesto Galliano, si è recato a fare ecografia di controllo per valutare meglio l'entità del danno. Dall'esame a cui si è sottoposto non è emerso nulla di rilevante, per cui già da oggi, domani al massimo, potrà tornare ad unirsi al resto della ciurma. Oggi i giallorossi sono attesi invece da una doppia seduta, domani pomeriggio invece in programma la sgambatura a porte aperte con inizio fissato alle 15.15. Poi sabato, domenica e lunedì tre appuntamenti mattutini, incluso quello con la rifinitura che Auteri è solito prevedere sempre nel medesimo giorno del match.