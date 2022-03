Picerno-Avellino 0-1, gol di Kragl e i lupi avvicinano il secondo posto

Torna la vittoria. L'Avellino ritrova la strada del successo, vincendo in trasferta sul campo del Picerno. Ci pensa Kragl con un gol all'11’ del primo tempo a consentire ai lupi di agguantare i tre punti e riscattare le ultime due sconfitte in campionato. Gli avversari si rendono davvero pericolosi solo nel finale di gara, mentre la truppa biancoverde è andata vicina al raddoppio almeno in altre tre occasioni. Annullata anche una rete a Murano, sempre nel primo tempo, per fuorigioco.

I lupi riducono la distanza dal Catanzaro al secondo posto. Prossimo match in casa con la Turris lunedì 4 aprile.