Continua la marcia di avvicinamento alla trasferta, l'ennesima della stagione, in terra siciliana. Il Giugliano, terzo in classifica, sarà opposto al Marina di Ragusa. Le due squadre sono distanziate di ben 16 punti (39 il Giugliano, 23 il Marina di Ragusa), ma la partita per gli uomini di Agovino (nella foto) si preannuncia particolarmente ostica. Il Marina di Ragusa è reduce dal prezioso successo sul campo dell'Acr Messina e venderà cara le pelle per conquistare punti importanti in chiave salvezza. I gialloblu, dal canto loro, dovranno fare fronte ancora a qualche assenza. Non è certo il recupero di Caso Naturale, ormai da settimane ai box su indicazione dello staff medico. In prima linea, salvo sorprese, Agovino dovrebbe schierare il tandem Esposito-Orefice, gli attaccanti più in forma dell'ultimo scorcio di campionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA