La Vis Artena cala il tris: per il Giugliano è notte fonda

Ancora una battuta d'arresto per i gialloblu di Imbimbo. Il Giugliano cade (3-1) sotto i colpi della Vis Artena e resta in fondo alla classifica. Il match, giocato sul campo dei laziali, è contrassegnato dall'equilibrio ma i padroni di casa riescono a capitalizzare tutte le occasioni. La gara si sblocca dopo pochissimi minuti: è Sabatini, esterno d'attacco della Vis Artena, a superare piazza con un preciso tocco. Il primo tempo va in archivio con il vantaggio dei bianchi di mister Perrotti.

Il Giugliano si scuote in avvio di ripresa e perviene al pareggio con Orefice, bravo a trasformare un calcio di rigore. La gioia per aver ristabilito la parità dura lo spazio di qualche minuto: i padroni di casa, infatti, si riportano in vantaggio (al 22’) con Alonzi, che di testa beffa Piazza. Al 33’, invece, è Cericola, sempre con un'incornata area, a chiudere definitivamente i giochi. Per i tigrotti guidati da Imbimbo (a rischio esonero) è l'ennesima amarezza di questo scorcio di stagione.

