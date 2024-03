Calciomercato Napoli, Hancko per la difesa: lo allena Calzona ma vuole la Premier League

Anche il nome di David Hancko sarebbe nel mirino del Napoli per la prossima estate. Difensore slovacco 26enne, Hancko è uno di quei profili che però piace già a mezza Europa: negli ultimi anni con la maglia del Feyenoord si è fatto apprezzare e il contratto lungo con il club olandese ha fatto lievitare il prezzo di mercato.

Gli azzurri potrebbero approfittare di due strade parallele: la prima è Francesco Calzona, che lo allena in nazionale da un po', l'altra è Stanislav Lobotka, suo compagno di nazionale con cui divide spogliatoio e anche l'agente Branislav Jarusek.

Paris Saint Germain e Liverpool si erano già mosse nei mesi scorsi. «Ma come agenzia siamo in contatto non solo con questi due club, ma anche con altri che stanno seguendo la situazione di David» ha spiegato l'agente.

Il valore di mercato è cresciuto, nel frattempo: 35 milioni di euro la base d'asta che servirebbe per strapparlo al Feyenoord, con cui ha un contratto fino al 2028. «Vista la durata lunga, sarà difficile per me andare via» aveva detto qualche tempo fa il calciatore, che in ogni caso preferirebbe un futuro in Premier League. Il club di De Laurentiis, però, non si farà problemi: le strade per arrivare a Hancko, nel caso, sono tutte percorribili.