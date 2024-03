Calciomercato Napoli, Lobotka spaventa i tifosi: «Sono felice, ma non so cosa accadrà»

«A Napoli sono felice, ma non so cosa accadrà», le parole di Stanislav Lobotka ci hanno messo poco a fare il giro d'Europa, partendo dalla Slovacchia e arrivando direttamente in città. Il centrocampista azzurro è stato premiato ieri sera in patria come calciatore slovacco dell'anno, un'occasione anche per parlare del calciomercato.

«Una gioia indescrivibile, sono felice per questo premio che per me è un grande stimolo. Sono orgoglioso, non pensavo di vincere. Questa vittoria è un premio per la stagione fatta con lo scorso anno col Napoli.

Questo 2023 è stato strano, la prima parte è stata bellissima, la seconda parte no» ha spiegato ai media presenti l'azzurro.

Le prestazioni del suo Napoli quest'anno lasciano a desiderare. «Ma non siamo il Barcellona o il Real Madrid che collezionano trofei ogni anno. Non siamo ancora a quei livelli, ma siamo sulla giusta strada per arrivarci» ha provato a spiegare «Hamsik ha vinto otto volte il premio come miglior calciatore slovacco, ma sono sicuro che ne scambierebbe uno con me per lo scudetto che abbiamo vinto lo scorso anno».