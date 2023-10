Danso e il Napoli, il retroscena di mercato: «Ero a un passo dall'azzurro, poi ho rifiutato»

«Sono stato vicino al Napoli perché mi volevano davvero. E in realtà ci ho pensato perché corrispondeva a quei club di alto livello a cui pensavo». Dopo una lunga estate a rincorrersi, Kevin Danso rivela i retroscena di un mercato che poteva portarlo in azzurro: «Napoli è dove Maradona ha giocato e avevano appena vinto il campionato italiano. Ero diviso nella scelta, ma poi ho parlato con il club, il manager, la mia famiglia e abbiamo scelto insieme di restare».

Il difensore si è raccontato in una lunga intervista con L'Equipe dopo la permanenza al Lens. «Oggi non ho rimpianti.

Sono molto felice di continuare il mio viaggio qui. So quello che ho, dobbiamo trovare il momento giusto per prendere la scelta di andar via» ha spiegato il difensore che era stato corteggiato a lungo dagli azzurri «Venivo da una grande stagione, molti club erano interessati ma per me il passo successivo è andare in un club che gioca la Champions League. Quindi non avevo davvero un motivo per andarmene, a meno che non fosse stato davvero il club impossibile da rifiutare».