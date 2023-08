Dramma Georgia, il messaggio di Kvaratskhelia dopo la frana

Sta prendendo le cronache delle ultime ore in Georgia la frana localizzata nella zona montagnosa di Racha, nel nord-ovest del Paese, un dramma in cui già hanno perso la vita alcune persone: 11 sono per ora i morti per la frana di queste ore insieme con 35 dispersi, una notizia che a chilometri di distanza ha sconvolto anche il calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano ha voluto sui social ricordare tutte le vittime con una foto dell'accaduto e un messaggio per il suo popolo.