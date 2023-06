Galeotto un campo di pallone. Quello di Trigoria. Rudi Garcia con la tuta della Roma, lei in borghese ma sempre con gli abiti giallorossi addosso. Si vociferava da un poco di tempo dentro le mura romane che Francesca Brienza fosse la fidanzata del tecnico francese. Fin quando un Tweet del nuovo allenatore del Napoli, che domani verrà presentato, e che avrà il difficile e durissimo compito di non far rimpiangere Spalletti, ha deciso di mettere fine ai sussurri, alle voci di corridoio come si usa dire quando si parla di calciomercato: una bella foto insieme al Colosseo, il luogo culto della Capitale, quello che vengono a vedere da tutto il Mondo. Da lì in poi non si sono più nascosti. E i 22 anni di differenza in questa storia d'amore la differenza proprio non l'hanno fatta.

Era il 2014, una vita fa potremmo dire. Perché nel mezzo di cose ne sono successe: l'esonero di Rudi e l'addio della giornalista a Roma Tv al termine di quella stagione. Lo ha seguito sia a Lione e poi in Arabia Saudita dove prima della chiamata di De Laurentiis si era chiusa l'avventura professionale del francese anche per un rapporto, sembra, non proprio idilliaco con Cristiano Ronaldo che da gennaio gioca li, dall'altra parte del Mondo. Ma appena può, Francesca, torna a Roma per una passeggiata al Parco degli Acquedotti, un'immensa distesa verde vicino a Cinecittà, quartiere popolare a Sud Est della Capitale dove è nata e cresciuta. E adesso pure la gravidanza perché gli ultimi rumors, dicono sia in dolce attesa. Per lei ovviamente sarebbe il primo figlio mentre per Rudi il quarto visto che con Veronique, amore rotto prima della nuova storia d'amore, il sessantenne francese aveva avuto Carla, Eva e Lena. E chissà, magari potrebbe arrivare un altro Tweet pure in questo caso per rompere di nuovo sussurri e voci di corridoio.

Laureata in Beni Culturali all'Università di Tor Vergata, dopo l'addio a Roma Tv (2014) arriva alle tv nazionali: Pardo la vuole a Tiki Taka come opinionista. Poi appare un poco di meno allo stesso programma, quando passa a Chiambretti. Arriva la chiamata della Rai dove è presente il lunedì con il Processo e infine quella di La7, dove nella stagione 2021-2022 racconta il calcio femminile, con studio pre e post partita. Lo scorso dicembre viene premiata dalla Adicosp, l'associazione italiana dei direttori e collaboratori sportivi appunto per il suo impegno di promozione del mondo del pallone al femminile. E adesso con De Laurentiis magari potrebbe pure scoccare un'altra scintilla, quella per il cinema. Per l'ennesimo cambio passo della sua carriera professionale. E intanto i tifosi del Napoli l'hanno accolta al meglio come sono loro sanno fare. Una prima scintilla, insomma, già c'è stata.