Gigi Riva operato al cuore, il messaggio del Napoli: «Siamo con te»

Ore di apprensione per Gigi Riva, l'ex indimenticato campione del calcio italiano colto da un malore due giorni fa mentre si trovava in casa sua a Cagliari. Riva, 79 anni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, è ricoverato nel reparto cardiologia dell'ospedale Brotzu per accertamenti e dovrà essere sottoposto a un intervento al cuore.

Forza Gigi, siamo tutti con te! — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 22, 2024

Anche il Napoli ha voluto mandare un messaggio social di sostegno all'ex bomber della nazionale italiana: «Forza Gigi, siamo tutti con te» si legge dai canali social azzurri.