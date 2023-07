Rrahmani al Gp Austria: la visita al box Ferrari

Dopo le vacanze spagnole a Marbella con gli amici, un tour in Austria per Amir Rrahmani: il difensore del Napoli oggi era sul circuito austriaco della Formula 1 per la nona tappa del mondiale a tifare Ferrari.

Prima della gara, l'azzurro si è immortalato al box Ferrari e davanti alla vettura di Carlos Sainz, portando anche fortuna alla Rossa: la Ferrari ha infatti chiuso con Leclerc e proprio Sainz rispettivamente al secondo e quarto posto finale, anche se la gara è stata vinta da Verstappen.