Hysaj, la sfida per la Champions e anche al possibile futuro viola

Tredici anni fa era stato a un passo dalla Fiorentina e ora di colore viola, accanto a Rino Gattuso, potrebbe essere il suo futuro. Elseid Hysaj, albanese di Scutari, era arrivato 14enne in Toscana con il sogno di diventare calciatore professionista e quel provino davanti agli osservatori del vivaio del club dei Della Valle era andato bene. Ma non fu possibile firmare il cartellino per questioni burocratiche. Poco male. Il piccolo Hysaj trovò...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati