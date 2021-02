Una “dolce” sorpresa per festeggiare i cento gol e la vittoria sulla Juventus. Un regalo della moglie Jenny per il capitano Lorenzo Insigne, dopo il successo al “Maradona” e nel giorno di San Valentino: tre torte composte dai fiocchi di neve del pasticciere napoletano Ciro Poppella per comporre il numero 100 con la scritta «Sei l'orgoglio di tutti noi forza capitano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA