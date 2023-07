Dal libro Campioni per sempre di Gianfranco Coppola uno speciale omaggio alla Comunità georgiana in Campania: la riproduzione artistica a cura di Andrea Delehaye della pagina 77 del volume, dedicata proprio al numero 77 azzurro, il fuoriclasse georgiano Kvicha Kvaratskhelia. La consegna avverrà giovedì 13 luglio, alle ore 15, presso la sede della Biblioteca di Officine Gomitoli di Dedalus Cooperativa Sociale (piazza Enrico De Nicola 46 Napoli).

All’incontro interverranno l’autore di Campioni per sempre, Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi e caporedattore Rai; il giornalista ed editore di LeVarie, Marco Lobasso; la mediatrice culturale Maka Khachoshvili, in rappresentanza della Comunità georgiana e della Biblioteca Georgiana di Napoli; la giornalista Salome Kharatishvili, in rappresentanza della Georgian Sports Writer Association; Natia Gvinjilia, in rappresentanza della famiglia di Kvicha Kvaratskhelia; Mariola Grodzka che è la coordinatrice dell'area mediazione culturale di Officine Gomitoli di Dedalus Cooperativa Sociale che ospita nella sua biblioteca anche la biblioteca georgiana a Napoli. All’incontro è stato invitato come ospite d’onore il Console Onorario di Georgia Alexandros Tomasos.

