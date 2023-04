Lozano, dove va? «Nessuna offerta da altri club»

«Fino a oggi non abbiamo un'offerta concreta da altre squadre, in questo momento non c'è nulla con eventuali altri club interessati a lui: ad oggi restiamo a Napoli, continueremo a Napoli e la sua famiglia sta bene qui». Queste le parole di Rodrigo Obregon, familiare e membro dell'entourage di Hirving Lozano che parla del futuro del messicano, con il contratto in scadenza e un ingaggio che pesa sulle casse del club di Aurelio De Laurentiis.

Prima del mercato, c'è da vincere uno scudetto. «Hirving è molto felice ed emozionato, questo è un momento molto speciale per lui. L'ho visto molto carico, questa è la consacrazione della sua carriera e la realizzazione di un sogno: sognava di vincere il campionato ed era venuto con quest'obiettivo e adesso questo sogno è molto vicino. Siamo felici tutti, tutta la sua famiglia».