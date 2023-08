Lozano, il Leeds si tira indietro: il Chucky ha sempre meno opzioni

L'interessamento inglese per Hirving Lozano rischia di restare solo un miraggio. Nelle ultime ore, infatti, i rumors inglesi hanno confermato l'impossibilità di vedere il messicano il prossimo anno con la maglia del Leeds: il club a cui era stato fortemente accostato, non ha potuto affondare il colpo vista la retrocessione in Championship e l'impossibilità di arrivare al Chucky in prestito, con il contratto in scadenza a Napoli solo tra un anno.

Le opzioni di mercato per Lozano si assottigliano sempre più: la pista che lo porterebbe a Los Angeles potrebbe chiudersi a breve viste le tempistiche dei trasferimenti in Mls. I californiani avrebbero ancora poche ore per convincere De Laurentiis a lasciar partire l'esterno azzurro ma le parti sembrano ancora distanti e il tempo scorre. Il contratto del Chucky, invece, resta in scadenza nel 2024 complicando i piani del Napoli.