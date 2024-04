Monza-Napoli, allo stadio c'è anche l'ex Milan Leonardo

Ospiti speciali a Monza per la gara di oggi contro il Napoli: prima del fischio d'inizio è spuntato tra gli spettatori anche Leonardo Nascimento de Araújo, il brasiliano oggi dirigente ma soprattutto ex stella del Milan. Leonardo è stato invitato da Adriano Galliani, ex direttore che ha conosciuto proprio quando indossava la maglia rossonera.

Dopo la carriera da calciatore, il brasiliano si è dilettato tra campo e scrivania: ha allenato proprio il Milan e anche l'Inter per una stagione, un anno anche alla guida dell'Antalyaspor in Turchia. Poi gli anni da dirigente al Paris Saint Germain.

E proprio al Psg hanno pensato i tanti tifosi del Napoli presenti oggi a Monza: che sia una presenza funzionale anche al futuro di Victor Osimhen? Il nigeriano è anche nel mirino del club francese della prossima stagione, quando sarà attiva quella clausola da 120 milioni presente nel suo contratto.