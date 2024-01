Napoli-Barcellona, da giovedì i biglietti: curve da 30 a 65 euro

Come informato dal club azzurro attraverso il proprio sito ufficiale, a partire dalle ore 12:00 di Giovedì 11 Gennaio 2024 saranno in vendita i biglietti per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League Napoli-Barcellona, la prima delle due gare che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona il 21 Febbraio 2024 alle ore 21:00.

Anche in questa occasione, saranno diverse le fasi di vendita: la prima fase (Fase 1) riservata ai titolari di Abbonamento FULL 23/24 (23 gare) e Abbonamento ITALIA 23/24 (20 gare), durante la quale gli abbonati potranno confermare il loro posto ad un prezzo vantaggioso rispetto alla tariffa intera, la seconda (Fase 2) riservata ai titolari di Fidelity Card e poi un'ultima fase di Vendita Libera aperta a tutti.

I prezzi variano: per gli abbonati Curve superiori a partire da 30 euro, lo stesso settore in vendita libera arriverà a costare 65 euro.

I prezzi:

ABBONATI FULL

Curve Inferiori € 30 € 14

Curve Superiori € 40 € 25

Distinti Inferiori € 55 € 35

Distinti Superiori € 110 € 70

Tribuna Nisida € 150 € 95

Tribuna Posillipo € 190 € 110

ABBONATI ITALIA

Curve Inferiori € 40 € 20

Curve Superiori € 55 € 30

Distinti Inferiori € 70 € 40

Distinti Superiori € 130 € 85

Tribuna Nisida € 170 € 110

Tribuna Posillipo € 215 € 125

FASE 2

Curve Inferiori € 40

Curve Superiori € 55

Distinti Inferiori € 70

Distinti Superiori € 130 € 85

Tribuna Nisida € 170 € 110

Tribuna Posillipo € 215 € 125

FASE 3 VENDITA LIBERA

Curve Inferiori € 45

Curve Superiori € 65

Distinti Inferiori € 80

Distinti Superiori € 150 € 95

Tribuna Nisida € 200 € 120

Tribuna Posillipo € 250 € 150